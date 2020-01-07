蕭敬騰（老蕭）接受《ELLE》雜誌訪問，同時為ELLE Video New Talents拍攝宣傳影片，一人分飾兩角，一會兒當演員、一會兒演導演，戲胞大爆發，特別是扮演導演的時候，下腰拍攝的誇張姿勢笑翻了現場，還模仿很兇導演的口氣，讓知名時尚攝影師及MV導演林炳存都忍不住問：「我有對你這樣嗎？」。回想自己擔任導演的經驗，老蕭說：「講實話，我倒不是真的想做導演而去導，我很尊重專業。當導演其實很累，當歌手或演員只要做好自己的本分就好，但有時候只有我最清楚自己要什麼，當別人詮釋不了你心中的東西，就必須自己去做。」

老蕭喜歡看什麼樣的影音呢？「好笑的、幽默的、 好懂的，我不喜歡複雜！」問他最近看過什麼有趣的影音，可以跟大家分享嗎？他接著拿出自己的手機，大方分享一支超無厘頭的影片，只見畫面上的人物描述著：「來到俄羅斯的第一天⋯⋯」剛開始口音微捲舌，接著一週後、 一個月後，說話已經捲舌到完全聽不清楚在說啥？他說：「真的很好笑。」

新專輯收錄另一首由蕭敬騰創作的歌曲〈蕭志達〉，非常動人，第一次聽到這首歌名，樂迷都不明白是誰？原來是蕭敬騰的牧師叔叔。為了紀念2019年初到天堂的叔叔，老蕭寫下了對他的思念，更親自導演MV，細細道來對叔叔的思念，拍攝過程數度淚崩⋯「閉住呼吸，闔眼睛，我以為這樣就能夠離你越近，不想也不願，這樣對你的思念，請你再出現。你像大地一般的存在著，為我擦拭落下的淚，從此再也看不到你了⋯⋯」看到在音樂裡情感奔放的老蕭，在鏡頭前撕心裂肺的淚喊，令人眼淚也忍不住流下來，曾經在生命中失去重要的人，相信都能感同身受老蕭從此得不到回應的思念與心痛。

老蕭分享自己從新銳一步步蛻變到金曲歌王歷程，熱愛音樂的他，從來不會說自己要出道或當歌星，他只知道一件事：「我要永遠做音樂！」因為音樂，他變成現在的蕭敬騰，但是從頭到尾沒變的是，他只為熱愛的音樂付出，並不是為了出道而付出。「你明白我的意思嗎？」老蕭進一步解釋，還沒出道以前的他，覺得自己可以在餐廳唱一輩子，每天做自己最快樂的事、賺到不錯的薪水，已經覺得很滿足，對音樂的熱愛就是如此純粹。

不斷帶給人驚喜的老蕭，最近還幫藝人小禎的女兒剪頭髮，看著他專注的剪髮模樣，實在太有架式！問他是不是有拜師學藝過？「沒有學過。我小時候就會剪啊，我都剪自己的頭髮。高中時，有次進校門之前還跟同學互剪，我幫同學剪得超級帥，同學幫我剪得超級醜，像狗啃似的（笑），害我去學校被同學笑」，據說老蕭還曾幫經紀公司的同事操刀，剪過超級短髮。

經紀人笑說：「他真的是這個世代最具有代表性的『斜槓青年』，超斜槓！」蕭敬騰笑回：「因為我的興趣太多了，從小就停不下來！」愛畫畫的他，拍封面當天拿起畫筆，把手指當畫布開始創作，仔細畫著每一筆藍，那專注的神情，令人著迷！經紀人補充：「他專注力很強，雖然他超斜槓，但不會每一件事情都三分鐘熱度，令我非常佩服。他玩一個東西，就跟你玩到底。」經紀人舉例：「比方說，他玩魔術方塊就要玩到可以在幾10秒之內破解。」

展望2020年，老蕭的工作已經排滿一半以上，工作滿檔讓他內心充滿感恩，或許正是因為他的「超斜槓」特質，不管大環境怎麼變化，越全能的藝人就越能掌握機會！老蕭思考：「現在演藝圈是一個模糊地帶，市場到底在哪裡？無論是媒介，電視或網路，或是音樂的取向，都很難抓。不知道市場在哪，做一些其他的事情其實也蠻好的！」面對2020年，他認為千禧寶寶都滿20歲，每10年是個世代，會出現劃時代的新發明，他相信2020會有很多奇蹟發生。

老蕭十分有想法。《ELLE》雜誌提供

(中時 )