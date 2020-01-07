時代力量爭取不分區立委席次，7日時代力量不分區立委提名人王婉諭、邱顯智在苗栗縣議員宋國鼎陪同下，在苗栗市進行車隊掃街。

小燈泡媽媽王婉諭為苗栗人，7日與邱顯智、宋國鼎從苗栗火車站出發，以車隊掃街行經為公路、中山路、中正路等，向民眾揮手拜票。王婉諭對於反對聲浪表示，過去自己一直都在關注教育、小孩等相關議題，而小燈泡事件後也關心更多面向等社會議題，並不認為在消費小燈泡，而是「因為小燈泡讓我們變得更勇敢願意站出來」。

她說，大家對她的印象大概就是媽媽與被害人的角色，但這些年來也參與並努力推動許多議題。此外，王婉諭說明，苗栗過去長期是藍營深耕的地方，聽到許多苗栗年輕一代對政治的不滿與無奈，但時代力量出來後讓他們有較好的選擇機會，因此在苗栗出現2席時代力量的立委。

王婉諭表示，許多人看見宋國鼎與曾玟學的努力與表現，2人以具體的實際行動為苗栗服務，獲許多民眾支持，盼能持續發揮這股力量，且讓返鄉青年不再對政治失望，而是要對社會與苗栗這塊土地保有熱情與堅定信念，時代力量也將努力深耕政策與理念，爭取更多認同。

(中時 )