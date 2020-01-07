5G首波數量競標今(7)日進行第20天的競價，今日結束時暫時得標價合計1065.43億元，而熱門頻段3500MHz也在今日第193回合時，正是衝千億元大關，預計明日由中華電(2412)、台灣大(3045)、遠傳(4904)、亞太電(3682)以及台灣之星繼續競逐。

NCC持續呼籲電信業者理性、冷靜，由於未來相關網路建設等各項投資仍需相當資金挹注，皆屬業者必須考量的成本。

NCC表示，本次競價自108年12月10日開始，每日進行10回合，至今已累計200回合，各頻段暫時得標情形來說，3500MHz頻段27個單位頻寬中，暫時得標27個單位頻寬，暫時得標價1048.95億元，其中27個單位頻寬以當前回合價(第200回合)38.85億元暫時得標，該頻段暫時得標金較底價上升331.7%；28000MHz頻段25個單位頻寬中，暫時得標16個單位頻寬，暫時得標價16.48億元，其中16個單位頻寬以當前回合價1.03億元暫時得標；1800MHz頻段暫無得標頻寬。

(時報資訊)