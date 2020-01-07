玉晶光(3406)2019年合併營收為120.4億元，年成長51.9%，創下歷年新高，5G手機換機潮可望自今年啟動，帶動中高階手機鏡頭持續供不應求，玉晶光預估，今年第1季有機會比去年同期好，玉晶光董事長陳天慶表示，公司將持續進行製程升級及優化產品組合，希望毛利率能再向上突破。

儘管因蘋果iPhone 11系列手機拉貨高峰已過，玉晶光去年12月合併營收再下滑至11億2850萬元，但月減幅度僅4.92%，年成長87.95%，仍是歷年同月新高，累計2019年第4季合併營收為37.82億元，季減25.21%，創下歷年同期新高，累計2019年合併營收為120.4億元，年成長51.9%，創下歷年新高。

隨著大陸等地區5G進入商轉，各大手機品牌廠積極推出5G手機，玉晶光看好5G手機可望帶動有技術門檻的中高階光學鏡頭持續供不應求，儘管第1季為傳統淡季，但以接單來看，玉晶光預估，今年第1季有機會比去年同期好。

中高階鏡頭供不應求，玉晶光目前產能利用率還不錯，陳天慶表示，只要客戶有需求，公司將會審慎評估，擴大資本支出。

隨著中高階鏡頭良率提升，玉晶光去年第3季及2019年前3季合併毛利率大躍進，讓市場驚豔，陳天慶表示，公司將持續進行製程升級，提升生產良率，優化產品組合，希望在市場需求旺盛下，毛利率能再向上突破。

(時報資訊)