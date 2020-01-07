蘇花改昨天下午4點全線通車，大同(2371)參與蘇花改交通控制工程系統案，在蘇花改順利通車後，也為大同的智慧交通系統整合工程寫下新里程碑。

大同於民國104年標得蘇花改交通控制工程系統案，蘇花改即為施工最為困難之區域的台9線蘇花公路山區路段改善計畫，途經台灣地質條件最為複雜之山區，大同公司肩負蘇花改整條線路的網路傳輸、隧道機房及隧道安全通訊。

蘇花改沿線地勢險峻，地質複雜又多變，施工難度高，大同專案團隊於107年2月順利完成蘇澳-東澳段通車目標，獲交通部肯定。大同亦全力配合交通部公路總局對該案環境保護的要求，落實工程碳排放盤查及管理，並於108年1月獲公路總局蘇花公路改善工程處頒發「環境友善的碳管理先行者」獎牌，以表彰大同公司對低碳永續，環境保護的用心及努力。

蘇花改全案工程穿梭於蘇澳至大清水間的山岳與海岸沿線，並以8座隧道穿越沿線山嶺地區，這8座隧道合計24.5公里，其中包括由鼓音橋聯結之觀音隧道與谷風隧道，長度12.5公里，是僅次於雪山隧道的長隧道。長隧道的安全考量無比重要，大同負責蘇花改全線交控系統之傳輸及光纖監測、隧道廣播、無線電話、有線電話、不斷電、大貨車儀控等系統，該系統的所有網路資訊即是透過大同建置的光纖網路，連線到行車管理控制中心，達到交通運行智慧化管理。智慧交通讓用路人享有更安全、安心、便利的移動性，有效提升運輸效率，減少交通事故，是改善交通運行網絡的最佳解決方案，並可強化國家競爭力。

(時報資訊)