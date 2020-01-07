嚴德發弔念沈一鳴 泣不成聲 17:362020/01/07 中時 呂昭隆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 嚴德發手扶在故參謀總長沈一鳴紀念看板良久，泣不成聲。軍聞社提供。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 嚴德發隨貼上他留給沈一鳴的紙條。軍聞社提供 國防部長嚴德發下午到台北賓館，弔念8位英勇殉職將士，嚴德發手扶在故參謀總長沈一鳴紀念看板良久，泣不成聲，並再向沈一鳴深深一鞠躬。 嚴德發隨即貼上他留給沈一鳴的紙條，字條寫著：「一鳴：你我朝夕相處，患難與共。謝謝您給我的協助，和對國家的付出。我們永遠懷念您，您永遠活在我們心中。部長敬悼。」 (中時 ) #嚴德發 #沈一鳴 也許您會感興趣 推薦閱讀 沈一鳴私下面貌曝光 一句話讓現場小兵險掉淚 00:102020/01/03 生活 黑鷹毀沈一鳴罹難！22年前受訪鏡頭曝光 網友致敬 00:162020/01/03 生活 黑鷹失事8死5生還 沈一鳴殉職 04:092020/01/03 焦點新聞 黑鷹失事／憶沈一鳴毫無架子 前國防部發言人慟：總長您身上的傷還疼嗎？ 08:372020/01/03 政治 叔叔回家了！空軍少校黃聖航遺體3日凌晨送回苗栗老家 17:532020/01/03 社會 悼念空軍模範 老長官哽咽：沈一鳴練粗脖子只為飛行 19:352020/01/03 生活 沈一鳴是我的偶像！同窗心痛：國家失去他如斷臂 15:572020/01/05 生活 快評》蔡英文連串處置 充滿政治味 22:482020/01/05 政治 蔡連串處置 充滿政治味 01:062020/01/06 政治要聞 殉職黃聖航家屬提願 國防部長允與總長同祀 11:532020/01/07 社會 政治熱門新聞 馬英九當外公了 三總證實馬唯中剖腹產下健康男嬰 - 政治 若少這兩樣...黃暐瀚：1／11後台灣進入下階段仇恨鬥爭 - 政治 一定打動選民！媒體人：韓陣營最終將打出這王牌 - 政治 抹紅牌出鞘！監察院前大樓 出現超巨大黑韓布條 - 政治 175名博士連署 公開挑戰蔡英文論文 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。