嚴德發隨貼上他留給沈一鳴的紙條。軍聞社提供

國防部長嚴德發下午到台北賓館，弔念8位英勇殉職將士，嚴德發手扶在故參謀總長沈一鳴紀念看板良久，泣不成聲，並再向沈一鳴深深一鞠躬。

嚴德發隨即貼上他留給沈一鳴的紙條，字條寫著：「一鳴：你我朝夕相處，患難與共。謝謝您給我的協助，和對國家的付出。我們永遠懷念您，您永遠活在我們心中。部長敬悼。」

(中時 )