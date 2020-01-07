◎韓批綠營可悲 只會動黑韓產業鏈

2020大選倒數最後四天，國民黨總統候選人韓國瑜於7日上午來到基隆得勝橋造勢，現場談到日前對媒體的評論，他痛批，幾十年選舉都從沒看過這樣選的，幾乎百分之九十幾的媒體都只有監督反對黨。他強調，自己講話真誠坦白，並希望大家要「完整」的聽他講話，切勿斷章取義。

◎嗆藍用921當口號 綠甄嬛金句回敬

有網友貼出國民黨競選文宣，有立委候選人利用選舉號次形成「921」的選舉口號；民進黨發言人戴瑋姍改編陸劇「後宮甄嬛傳」金句「再冷，也不該拿別人的血來暖自己」痛批國民黨，「不要拿人民的血溫暖自己。」

◎韓國瑜到基隆輔選 萬人轟動

2020大選進入最終關頭，國民黨總統候選人韓國瑜於7日上午來到基隆造勢，韓陣營日前大舉在報紙版面提醒支持者要嚴防對手的「奧步」出現，大家一起守護韓國瑜，一起迎向屬於台灣的勝利，於基隆麥金路旁的盛大團結大會，韓國瑜還未步入，現場就已擠滿萬人，並響起陣陣「我現在要出征」大合唱，轟動整個基隆。

◎流感高峰期 最年輕發病5天死亡

國內流感疫情進入流行高峰期！疾管署今天公布上周全台門急診類流感就診突破11萬人次，比前一周上升2.5％，正式進入高峰，同時新增2例死亡，分別為北部及南部女性，其中一名47歲女性，是入冬流感季以來，最年輕死亡病例，本身有癌症病史，發病到死亡僅短短5天，兩人皆未接種流感疫苗。

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(中時電子報)