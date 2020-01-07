慶富案市議會調查小組召集人林于凱希望高銀能夠以身作則，警惕全台灣的公股行庫，不要再讓金融弊案發生。（袁庭堯攝）

高雄銀行針對「慶富放貸案」咎責，7日委由律師遞狀控告前總經理王進安刑事背信罪，預計兩日後再告民事損害賠償2.95億元，不排除追加。議會調查小組召集人林于凱提醒獨常董才是放貸核准關鍵，董事長朱潤逢允諾，三月中議會開議前，一定遞交該案獨常董的調查分析報告給議會，若有違法證據一定法辦。

針對外傳現任獨董林文淵放話若高銀敢告他、他就辭職、讓高銀放貸業務停擺一事，朱潤逢回應尚未聽聞此事。但朱潤逢強調，超過一億元的放貸案都需經常董會決策，高銀超過一億元的放貸案相當多，若林文淵辭職，常董會須在60天內補選並召開臨時股東會，確實會影響高銀業務，相當麻煩。

林文淵還說「常董會上、常董只是提供經驗與資訊，沒有決定權」一說，朱潤逢聽聞相當詫異，強調常董會就是要討論放貸與否，並非只提出建議。一件放貸案，經理部門提供重要審核資料，常董會肩負最後決策重任，這是不爭的事實。但常董會通常只開一、兩個小時，很難在這麼短的時間內發現問題。高銀目前還在搜集證據，一定會趕在今年高市議會開議前交出針對獨常董的調查分析報告。

朱潤逢說，當時對慶富17.46億元的授信常董會上，時任董事長陳統民問此案為何這麼急、慶富有無能力造艦、兆豐銀行有無可能組織聯貸等問題，王進安竟稱慶富履約能力強，且曾為海軍建造100至200億元緝私艇。

「他的敘述，和事實完全不符！」朱潤逢事後了解，發現慶富過去僅承接過海巡署28艘37億元的巡緝艦，前幾艘船還發生沈船事件，淪為廢鐵。明明國防部給慶富20天的時間籌措保證金，但慶富找了四家銀行，沒人敢借，時間壓縮到最後一週才找上高銀。至於聯貸案，別說兆豐，就連台銀、台企銀、合庫都不敢承接，最後找上一銀。

朱潤逢說，會計師對慶富的財務狀況都持保留意見，王進安還做出不實陳述，這些都是很明顯、嚴重的瑕疵。目前針對王進安失職的部分提刑事背信罪告訴，兩天後再提民事告訴、求償2.95億元，不排除後續再追加。

調查小組成員、國民黨高市議員蔡金晏表示，高銀獨董月領16萬元，不應淪為政治酬庸、肥貓缺。依公司法規定，對於放貸案須善盡管理人義務，如有違反導致公司受損，須負損害賠償責任。國民黨高市議員朱信強也強調，王進安稱高銀對慶富放貸、賺了兩千多萬手續費，但最後卻付出7.89億元呆帳的代價，更造成全台銀行界250億元聯貸損失。

林于凱表示，希望高市府最大的官股銀行高銀能夠以身作則，警惕全台灣的公股行庫，董事會不是橡皮圖章、特定財團的提款機，若作出不當放貸決策，日後恐會被求償。

(中時 )