國民黨雲林縣第一選區立委候選人張嘉郡（中）下午由虎尾鎮長丁學忠（左）、鎮民代表會主席林嘉弘等陪同，在虎尾車隊掃街，受支持者熱情歡迎。（張嘉郡競選總部提供／許素惠雲林傳真）

國民黨雲林縣第一選區立委候選人張嘉郡（中）下午由虎尾鎮長丁學忠（左）、鎮民代表會主席林嘉弘等陪同，在虎尾車隊掃街，有人特地跑出來向她揮手表示支持。（張嘉郡競選總部提供／許素惠雲林傳真）

國民黨雲林縣第一選區立委候選人張嘉郡下午由虎尾鎮長丁學忠、鎮民代表會主席林嘉弘等陪同，在虎尾車隊掃街，除了穿梭街區及各里社區外，中途並參拜多間廟宇，不少熱情民眾紛紛揮手或比讚表示支持。

張嘉郡下午深入虎尾基層拜票，除了丁學忠與林嘉弘外，還有虎尾鎮農會理事長丁榮義、總幹事黃鈺惠、里長聯誼會會長林坤泉、多名代表及里長、競總幹部等陪同，以浩大車隊掃街，沿途吸引鄉親熱情回應，紛紛揮手比讚或燃放鞭炮歡迎，還有民眾主動呼朋引伴，站在路口高呼「當選」，展現支持她的熱情。

拜票車隊途經的多間廟宇，張嘉郡特別下車參拜，祈求百姓平安，也表達對地方信仰中心的尊敬。

張嘉郡表示，沿途看到許多鄉親的熱情回應，深深感受到在地人力挺在地人的溫暖，若當選立委也會以活力、熱誠來為鄉親服務、爭取建設和福利，讓雲林在高鐵設站的「脫胎」之後，接著她將爭取開發國際商港，帶動雲林故鄉「換骨」，翻轉起飛邁向新繁榮。

(中時 )