中選會今日公布2020大選可投總統選票人數，新北市達332萬為全國最多，其次為高雄市229萬。而台北市216萬、台中市225萬也都超過200萬關卡，至於桃園市及台南市分別為178萬及155萬，。

根據中選會提供資訊，本次大選，可投票人數資訊如下：總統副總統1931萬1105人，不分區及僑選立委1931萬2105人，區域立委1880萬6913人，平地原住民立委19萬9833人，山地原住民立委21萬5115人。

中選會指出，本次總統選舉，六都可投票人數總計為1337萬3945人，佔全國總票人數69.27％，其中以新北市332萬1459人最多，也是全國唯一突破300萬大關的城市。

若將總統選舉可投票人數，按分布年齡層分析，當中40-49歲375萬3492人居冠，其次是50-59歲363萬2972人，而最年輕的20-29歲族群為311萬9456人。

(中時 )