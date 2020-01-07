今年消費電子展（CES）冒出一個意外驚喜，當索尼(SONY)登場時，發表的不是最新的手機、遊戲機或是家電。它在世人面前端出了自家的電動概念車，酷炫的造型，一時驚豔全場。

這台電動概念車名為「Vision-S」，它不僅僅是造型酷炫，功能也極強大。這款概念車共有33個感測器，其中包括嵌入在汽車內部的CMOS和ToF感測器。這些感測器旨在檢測汽車內外的人員和物體，從而實現自動駕駛，360 Reality Audio技術和寬屏顯示器等功能。

索尼的Vision-S在機艙中延續了其以技術為中心的主題，這要歸功於兩個前排座椅頭枕後面的大型訊息娛樂螢幕，以及可擴展儀表板寬度的全景觸控顯示器。還有專門的顯示器，可即時顯示安裝在兩側的攝像頭的即時圖像。

Vision-S使用兩顆200kW的馬達，動力表現從0到100的加速時間為4.8秒，最高時速約為240公里。

據媒體報導，索尼與其它行業領導廠商合作製造了這一原型，包括博世、德國馬牌輪胎、GeneTex生物科技，汽車零件廠麥格納和英偉達。索尼執行長吉田賢一郎說：「我們相信這個革命性產品，將把汽車重新定義為一種新的娛樂空間。」

(中時電子報)