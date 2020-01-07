從觀景平台俯瞰整個禾木村，最能感受白雪覆蓋的美。（記者林怡宣攝）

綻放在喀納斯河上的六角星雪花。（記者林怡宣攝）

新疆在多數人的印象中，就是草原、沙漠、奔跑的馬，適合夏季跟秋季前往旅行。其實冬天的新疆，不同於其他季節的色彩斑斕，反而能看到漸層的冷色調堆疊在大地、山巒上，更可以感受到靜謐的「白雪」、炊煙裊裊的「日常生活」。

「阿勒泰」是新疆最著名的雪都，也是滑雪的起源地，當時的人們就是利用動物皮草來滑雪的，後來才逐漸演變成現在的滑雪運動。

而阿勒泰的「喀納斯」、「禾木」更是絕對不能錯過的景點，全覆蓋的白雪，積雪厚度超過1米以上是稀鬆平常的事情。這裡的雪花是標準的六角星，非常細緻，尤其陽光灑落在雪面上時，會發現整片雪地都在閃爍。

陽光下的禾木村更顯的靜謐。（記者林怡宣攝）

從廣州來的遊客表示，南方的孩子都沒機會看到雪，所以特地從廣州來到禾木感受滿天滿地的白雪。她強調禾木的雪相當淨白，掛在老屋頂上的雪堆就像奶霜一樣，看起來非常好吃。

冬季的喀納斯湖會結冰且湖面會覆蓋一層厚厚白雪。（記者林怡宣攝）

此外，禾木還有個著名的網紅拍照點，就是日出時分，在觀景平台上，拍下清晨的禾木村。天剛亮時，老房子們的煙囪會升起的一縷縷炊煙，在陽光的襯托下，整個禾木村莊會令人產生置身仙境的氛圍。

喀納斯的緯度稍微比禾木高一點，最出名景點就是相傳有著「大紅魚」水怪的喀納斯湖。冬天的喀納斯湖面會整個結冰，千萬不要以為結冰就可以走在湖面上，據當地民眾表示，曾經有馬兒在湖面奔跑踩到結構不完整的冰層，整匹馬跌進湖里。

冬天的喀納斯河面上會有一朵朵雪花落下而形成的結晶，就如同白雪在河裡綻放開花，多角形的雪花沿著河畔邊堆疊，放眼望去就像白色的浮萍般。

冬遊阿勒泰最棒的方式就是找四輪驅動的越野車隊領路。雲頂汽車租賃公司的負責人韋松表示，冬季的天候不穩，再加上雪路易滑難開，一般較不建議自駕，在專業駕駛帶領下，更得以安全、安心的享受阿勒泰雪都的盛名，體驗當地圖瓦人家的傳統生活，感受白雪覆開大山大河大草原的震撼景色。

(中時 )