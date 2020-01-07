黃武能與朋友朱崑政合製數支8米長支持韓國瑜的大旗，南征北討。（黃武能提供／劉秀芬台南傳真）

黃武能與朋友朱崑政合製數支8米長支持韓國瑜的大旗，南征北討。（黃武能提供／劉秀芬台南傳真）

從南二高新化交流道經台20線往左鎮山區要道上，那拔林附近一家花園苗圃旁，插滿青天白日國旗及支持韓國瑜旗幟，非常引人注意，苗圃主人黃武能用行動挺韓，更與朋友自製8米長穿雲箭旗，參加各場韓國瑜造勢活動，搖旗吶喊為韓國瑜加油。

於台南新化區經營公路花園的黃武能，感慨民進黨執政多年台灣經濟愈來愈差，因為認同韓國瑜政見，自從韓國瑜參選高雄市長後，雖然黃不是高雄市選民，但每場大活動都去參加。

自從韓國瑜表態宣布參選總統後，黃武能自費印製支持韓國瑜競選總統的國旗旗幟，插在公路花園旁，一片紅藍旗海飄揚，十分引人注意，常有韓粉下車與旗幟照相，並關心黃武能公開挺韓會不會被查水表，黃武能說，「我才不怕」。

「我不是鐵粉，我是鋼粉。」黃武能表示，韓國瑜關心人民、苦民所苦，他最欣賞韓說的，「未來當選若有貪污關到死」這句話，每場造勢活動一定呼朋引伴一起去韓國瑜加油。

除了自製挺韓旗幟、看板插在花園旁，黃武能也與台南新市區的韓粉好友朱崑政合製「一支穿雲箭，千軍萬馬來相見」、「莫忘世上苦人多，苦民所苦，唯一支持韓國瑜」等多支8米長穿雲箭大旗，每場造勢活動一定提早到場，風雨無阻，為韓國瑜搖旗吶喊，希望韓國瑜高票當選。

(中時 )