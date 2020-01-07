瀕臨滅絕的黑面琵鷺在全世界剩不到5000隻，有民眾在2020年元月7日在宜蘭礁溪發現其蹤跡，不過發現的民眾卻沒有半點開心反而相當痛心。

黑面琵鷺，腳上拖著重重的獸鋏！(翻攝自臉書)

生態工法發展基金會執行長邱銘源在臉書PO文表示，昨天在宜蘭礁溪附近發現的黑面琵鷺，腳上拖著重重的獸鋏！如果是你，你不痛嗎？他表示，朋友雖然通知了宜蘭動保處，但是很可惜，快速趕到的動保處已經盡力了，但還是沒有能夠幫他解除痛苦，就拖著沉重的獸鋏飛走了…

他呼籲，民眾如果有發現，請不要急於驚動牠，還是通知動保處用更專業的方法，解除牠的痛苦。邱銘源表示，我相信，保育主管機關已經很努力；我相信，魚塭的主人也很不捨他被吃掉的魚；但我更相信，只有制度和更完善的資源配套，可以讓第一線動保人員不要那麼辛苦；可以讓魚塭的主人，得到生態的補貼；可以讓飛過千萬里的候鳥知道台灣是一個友善的國家，迎接他(牠)的不會是一個沉重的獸鋏…

(中時電子報)