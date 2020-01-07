國民黨新北市第九選區候選人林德福力拼連任，隨著選戰倒數，8日晚間7時將在新北市中和四號公園舉辦「守護雙和民歌之夜」活動，邀請藝人殷正洋、李明德、于台煙、王海玲等演出，另外，前新北市長朱立倫、新北市長侯友宜也將出席營造藍營大團結氣勢。

林德福團隊表示，活動取名為「守護雙和民歌之夜」，邀請民眾透過聆聽經典歌曲，不僅喚起年輕時的回憶，也要激發團結氣勢，地點位於中和四號公園內的823紀念廣場，邀請民眾一起共襄盛舉。值得一提，朱立倫也將高歌一曲與現場民眾同樂。

(中時 )