選戰倒數！林德福8日辦民歌之夜 朱立倫將獻唱 17:582020/01/07 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨新北市第九選區候選人林德福力拼連任，隨著選戰倒數，8日晚間7時將在新北市中和四號公園舉辦「守護雙和民歌之夜」活動。（林德福服務處提供／葉書宏新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨新北市第九選區候選人林德福力拼連任，隨著選戰倒數，8日晚間7時將在新北市中和四號公園舉辦「守護雙和民歌之夜」活動，邀請藝人殷正洋、李明德、于台煙、王海玲等演出，另外，前新北市長朱立倫、新北市長侯友宜也將出席營造藍營大團結氣勢。 林德福團隊表示，活動取名為「守護雙和民歌之夜」，邀請民眾透過聆聽經典歌曲，不僅喚起年輕時的回憶，也要激發團結氣勢，地點位於中和四號公園內的823紀念廣場，邀請民眾一起共襄盛舉。值得一提，朱立倫也將高歌一曲與現場民眾同樂。 (中時 ) #民眾 #朱立倫 #林德福 #民歌 #雙和 也許您會感興趣 推薦閱讀 朱立倫取消掃街拜票行程 改關帝廟上香祈福 12:162020/01/03 政治 朱立倫新竹祈福 批不該政治攻擊 04:102020/01/04 地方新聞 朱立倫籲放下自我 勝選為重 04:102020/01/05 地方新聞 韓國瑜提重啟核四 朱立倫說話了！ 13:202020/01/05 政治 喊話集中投韓國瑜 朱立倫：分散選票就是便宜民進黨 14:242020/01/05 政治 力挺新北子弟韓國瑜 朱立倫：板橋要贏、新北要贏！ 15:212020/01/05 政治 選戰倒數！馬英九陪林德福掃街拜票 21:162020/01/05 政治 選戰最後一周 朱立倫回防新北陪洪孟楷掃街 10:302020/01/06 政治 柯批總統候選人一樣差 朱：執政黨做不好就換人做 11:552020/01/06 政治 選戰倒數從新北出發 朱立倫：票開出來才算 12:452020/01/06 政治 政治熱門新聞 馬英九當外公了 三總證實馬唯中剖腹產下健康男嬰 - 政治 若少這兩樣...黃暐瀚：1／11後台灣進入下階段仇恨鬥爭 - 政治 一定打動選民！媒體人：韓陣營最終將打出這王牌 - 政治 抹紅牌出鞘！監察院前大樓 出現超巨大黑韓布條 - 政治 175名博士連署 公開挑戰蔡英文論文 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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