學甲慈濟宮去年在檔案室找到一批16釐米膠卷，透過台南藝術大學影像修復團隊努力，將民國70年時拍攝的藝陣比賽、刈香、上白礁祭典影像復原並數位化保存，重現當年慶典熱鬧氣氛，團隊還意外發現另一批民國60年拍攝的8釐米膠卷，未來若能修復，將讓文化保存更完整。
學甲慈濟宮與台南藝術大學影像修復團隊7日舉行記者會，公布搶救成功的部分影帶內容，畫面中可看到當年進香、藝陣帶來的人潮盛況，也看得出40年前流行的民俗文化、時裝打扮，不僅是台灣民俗宗教變遷的重要史料，也成為地方上的珍貴紀念。
慈濟宮董事長王文宗表示，新任董監事會上任以來，對宗教文化的保留不遺餘力，除了收藏葉王交趾陶、何金龍大師剪黏作品外，為找回「上白礁」祭典的往日盛況，2018年起恢復北管、南管、鬥牛陣、公揹婆及牛犁陣等傳統藝陣，去年在廟方人員協助下，在檔案室找到一批膠卷，送鑑定後才知道是近40年前的珍貴影像，決定委由台南藝術大學團隊修復。
南藝大助理教授曾吉賢指出，這批膠卷當時劣化狀況嚴重，沾黏、發霉、褪色等情形，影響後續影音整合及掃瞄，影片修復師王明山幾乎是一格一格的小心清理，再將膠卷透過數位掃描方式存檔，花費近3個月時間才完成約3個小時的影像處理。
王文宗說，從影片中不只看到藝陣文化，還有地方仕紳的身影，現在不少耆老也出現在影片中，他也想找到當時還是國中生的自己，目前廟方打算在農曆春節期間安排在廟埕放映，「尋找影中人」同時也進行口述歷史的工作，保存更多珍貴的民俗傳統文化。
(中時 )
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