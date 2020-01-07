基隆一間西餐廳近日驚傳應徵一位廚師後，在履歷表上列數條經歷，總計近二十年的中外廚藝歷練，但才上兩天的班就莫名離職，更用勞基法來做為藉口，向該商家要求給付他至少一個月的薪水，嚇得商家當場報警。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

基隆一間西餐廳近日驚傳應徵一位廚師後，在履歷表上列數條經歷，總計近二十年的中外廚藝歷練，但才上兩天的班就莫名離職，更用勞基法來做為藉口，向該商家要求給付他至少一個月的薪水，嚇得商家當場報警，並大力同時希望在地其它商家注意，不要再有人受害。

據商家指出，這名年紀三十多歲的謝姓犯嫌，是位聲稱自己擁有日本料理、廣東菜及西餐等6項專業廚藝經歷的廚師，但看學歷卻只有國小畢業，他在被揭穿之後，氣焰一直很高漲，直到商家報警才開始收斂。

商家表示，該名男子是從元旦當天開始來上班，但是才沒做兩天就以自己機車故障為藉口，第三天就要求商家直接給付給他三萬八的當月薪資，不然就要以違反勞基法來檢舉，讓該商家遭到法律懲處，但還好，基隆該店家機警的報警，不然後果不堪設想。

警方則表示，這名有詐欺和公共危險等不良前科的謝姓犯嫌，甚至宣稱自己在國內某知名大飯店，以假名出國深造，不僅履歷表做假鬼扯，當初更是以家有老母、貧困等理由來苦苦哀求商家錄用，想不到反而引狗自咬，讓該店家氣得直嚷要提告詐欺。

商家指出，基隆地區最近類似案件層出不窮，應該都是同一人或集團所為，並利用勞基法漏洞來詐欺，他揭發出來，就是希望不要有人再受騙，並呼籲在地商家，若遇到這種狀況，一定要立刻報警，千萬別忍氣吞聲。

(中時 )