工業電腦廠磐儀（3594）布局智慧醫療、車載市場有成，加上年底拉貨需求，帶動去年12月營收衝上1.88億元，年增40.23％、月增46.17％，創近3年新高，累計全年營收15.92億元，年增10.72％，改寫歷史新高，法人看好隨著專案出貨增溫，後市營運可望穩步墊高。

磐儀12月合併營收1.88億元，受惠醫療大單出貨，年增、月增皆繳出4成以上的高雙位數成長，單月業績改寫3年新高，第4季合併營收4.34億元，年增13.36％，2019全年度營收則以15.92億元創下歷史新高，較去年同期成長逾1成。

磐儀近年在智慧醫療領域布局效益顯現，提出血液檢體分析解決方案，不僅能加速產出檢體分析結果報告的時間，從採集血液檢體、分析樣本到顯示結果報告，大幅提升作業效率。

其中，來自醫療大廠的大數據醫療訂單，今年將在美國上萬點布建，沿續成長動能，據了解，磐儀並積極進行5G與醫療跨領域的整合，加強醫療物聯網多元應用發展。

另外，磐儀先前也宣布與成大合作成立跨領域團隊，共同研發「智能溫心手環」，協助病患和醫護人員監測患者的健康體徵，在疫情或是流行性傳染疾病爆發時，更能提供即時就醫提醒、疫情預警和防疫資訊等功能，使精準防疫措施將更全面。

在車載部分，磐儀積極拓展及建構輪胎壓力監測系統（TPMS）解決方案，藉由胎壓即時監測，，將能預防許多意外事故發生，以維護行車安全，目前此解決方案已獲得全球洩漏測試儀大廠青睞，將應用於重型卡車及客車等大型車輛，在輪胎內裝置胎壓偵測感測器。

而中國大陸今年9人座以下的乘用載客新車將強制標配TPMS系統，此措施預計將為TPMS供應商創造龐大的應用市場商機，磐儀指出，將配合市場需求，加速車載診斷領域布局，進入異業領域，可望成為營收、獲利向上的另一成長動能。

(工商 )