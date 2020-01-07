元大金(2885)旗下元大證券與元大證券(香港)獨家承銷中石化(1314)GDR案，1月6日完成訂價，本次GDR的發行額度為18,000仟單位(表彰450,000仟股普通股)，獲得國際大型機構投資人高度認同。以基準日收盤價7.69％折價率計算，每股訂價為新台幣8.64元，換算每單位GDR發行價格為7.18美元，順利成功募集1.29億美元。

元大證券指出，石化產業近期因中美貿易談判及石油價格等環境變化影響，終端需求略趨保守，然中石化因掌握國內上游原料供給優勢，並將建置一體化生產基地，垂直整合至下游精細化工材料，未來將更加貼近市場需求，增加產品多元化與高值化，對市場價格波動更具調整彈性與防禦能力，因此大幅提升中石化核心競爭力。本次籌資由元大證券與元大證券(香港)獨家承銷，即使全球股市受美伊緊繃情勢影響而震盪，但仍獲得眾多亞洲專業投資機構超額認購，順利完成訂價及配售，充分發揮元大資源平台的整合能力，及國際大型投行所具有的國際通路及配售能量，也是繼2019年12月成功協助貿聯-KY(3665)1.804億美元GDR+ECB發行，今年開春展現實力再下一城

(時報資訊)