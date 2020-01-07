河北省十三屆人大三次會議7日在石家莊開幕，河北省省長許勤在作政府工作報告時稱，2019年河北高品質、高標準完善雄安新區規劃體系，起步區控制性規劃和啟動區控制性詳細規劃獲中央批准實施，出臺金融、開放、投資審批等11項配套政策。雄安新區已有京雄城際、京雄高速等67個重點專案開工建設。

2019年雄安新區規劃建設進入新階段。中國電子科技集團有限公司、清華大學智慧實驗室等一批企業和科研機構落戶新區。統籌推進流域治理和生態補水，白洋澱湖心區斷面水質提升到4類，新增造林20萬畝，雄安新區畫卷徐徐鋪展。

許勤表示，2020年，河北將高標準完善雄安新區規劃建設。堅持世界眼光、國際標準、中國特色、高點定位，完成起步區各組團、週邊組團及重點片區控制性詳細規劃，編制特色小鎮、美麗鄉村規劃，做好建築設計、景觀設計和工程設計，完善規劃建設標準體系和管理辦法。

(旺報 )