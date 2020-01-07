7日上午國民黨青年團總團長田方倫與韓國瑜彰化後援會多位青年代表，一同集結在員林火車站前，以肥皂箱街頭開講的方式，呼籲青年朋友挺韓，彰化縣議員曹嘉豪與多位民意代表也現身力挺，現場更喊出「小英不愛彰化，只愛選票」的口號，吸引許多站前民眾圍觀。
活動現場曹嘉豪與田方倫等，手拿麥克風，透過喇叭傳送，告訴人民蔡英文威脅彰化縣民的實例，包括台中捷運綠線延伸（延宕）、彰化鐵路高架（延宕），還有二林精密科技園區（退件）都遭受百般刁難，絲毫不眷顧彰化，只有選舉才想到彰化。
曹嘉豪說，小英不愛彰化只愛選票，從許多跡象可以看出端倪，2016縣市長選舉，小英為魏明谷站台時，公開威脅彰化縣民，說若國民黨重返執政，重大建設將消失殆盡，他生氣的說，中央統籌的中科四期二階連環評都過關了，但地方推動的二林精密機械園區至今仍卡關，不斷遭中央單位百般刁難。
曹嘉豪強調，彰化人口堪稱第七都，但財政劃分及稅務條件十分不公平，社會福利不僅與直轄市有相當落差外，所負擔的稅務壓力卻不遜於直轄市，但中央大肆揮霍『前瞻計畫』，地方卻僅僅能仰賴、補助、舉債、買賣土地過日，叫地方政府情何以堪。
民進黨彰化縣黨部辦公室主任柯金德則回應，台灣的選舉不應該打口水戰，他尊重國民黨的言論，相信民眾會自己去感受，民進黨在彰化的建設是絕對經得起考驗。
(中時 )
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