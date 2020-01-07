「『台灣民眾』，明天會更好！」長期關注全齡生活發展的新光金控董事長吳東進相信2020年的每一天都會比今天好。

吳東進不是盲目的相信，而是依據「現實」判斷。現實是，1月4日新光摩天大樓登高大賽，雖然外界矚目的焦點是民眾黨主席、也是台北帝長柯文哲與名列民眾黨不分區立委第七名的新光人壽副總吳欣盈，然而，吳東進看到的是「全齡」參與的熱情，顯示，登高運動，已是「全齡」、也是「樂齡」娛樂項目。

1月6日，新光控召開2020年第一場全國經理人會議，配合今年會議的主題「活新光、樂齡未來」舉辦了「銀髮樂齡、活力未來」的論壇。論壇請來產官學界從政策、實務、執行各方面進行會談，特別是柯文哲從醫師到市長的歷程談他如何打造台北銀髮的未來，不僅讓吳東進從中發現「全齡」、「樂齡」已成為「台灣民眾」的共識，也讓他相信：「台灣民眾」，明天會更好！

(工商 )