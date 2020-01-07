陳滄江說明，第一階段672人的罷免提議人名冊已完成。（李金生攝）

金門縣議會欲編列9.24億元預算，在莒光湖公園蓋新議政大樓，引起鄉親強烈反彈。立委候選人陳滄江發起罷免縣議長洪允典行動，已完成第1階段連署作業，將親自將672人的罷免提議人名冊送達中央選委會，正式啟動罷免程序。縣議長洪允典迄無回應。

陳滄江今天下午4時將罷免提議書、罷免理由書以及672人的罷免提議人名冊送達金門縣選委會，但該會副總幹事吳世榮說明，罷免縣議員的主管機關在中央選委會，必須先送至中選會收件後，再發交金門縣選委會辦理。

陳滄江認為這項規定不合理，有修法的必要，但仍表示若能在選前訂到機位，他不排除放下選務，親自飛一趟台北向中選會遞交罷免案，而且不管立委選舉結果如何，他一定堅持到底，持續第2階段的連署罷免行動。

他強調，民意代表本應為民喉舌、反映民意，洪允典議長卻無視廣大縣民對金門縣議會欲編列9.24億元預算，在莒光湖公園蓋新議政大樓的強烈反對聲浪，視民意如糞土，已全然喪失其為民意代表之本職與初心。

陳滄江強調，他個人堅決反對縣議會以退回、拒審縣政府預算，要脅索地建莒光湖議政大樓，因此才發動這場金門地方自治史上首起罷免行動，也是繼2017年反賭大遊行之後，再一次的公民覺醒運動，獲得鄉親的熱烈回響和支持。

(中時 )