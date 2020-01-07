選戰倒數，民進黨新北市第八選區立委候選人江永昌為鼓勵年輕族群出門投票，推出＃台灣貼貼紙。（葉書宏攝）

選戰倒數，民進黨新北市第八選區立委候選人江永昌為鼓勵年輕族群出門投票，推出＃台灣貼貼紙，除了有愛台御守外，貼紙中還展開與民主的情話「這世界最浪漫的事，風雨無阻投票去」、「說好了！一起投票去」等。

值得一提，隨著農曆春節將近，江永昌也推出「五福臨門」春聯，五福象徵住得幸福、稅制幸福、銀髮幸福、育兒幸福、交通幸福，五福臨門春聯上面除了有象徵富貴吉祥的燙金外，還有錢鼠咬著金幣進家門，江永昌希望祝福所有鄉親都能富貴吉祥，事事順利。

(中時 )