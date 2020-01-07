「＃台灣貼貼紙」江永昌號召年輕族群投票去 19:082020/01/07 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 選戰倒數，民進黨新北市第八選區立委候選人江永昌為鼓勵年輕族群出門投票，推出＃台灣貼貼紙。（葉書宏攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 選戰倒數，民進黨新北市第八選區立委候選人江永昌為鼓勵年輕族群出門投票，推出＃台灣貼貼紙。（葉書宏攝） 選戰倒數，民進黨新北市第八選區立委候選人江永昌為鼓勵年輕族群出門投票，推出＃台灣貼貼紙，除了有愛台御守外，貼紙中還展開與民主的情話「這世界最浪漫的事，風雨無阻投票去」、「說好了！一起投票去」等。 值得一提，隨著農曆春節將近，江永昌也推出「五福臨門」春聯，五福象徵住得幸福、稅制幸福、銀髮幸福、育兒幸福、交通幸福，五福臨門春聯上面除了有象徵富貴吉祥的燙金外，還有錢鼠咬著金幣進家門，江永昌希望祝福所有鄉親都能富貴吉祥，事事順利。 (中時 ) #幸福 #江永昌 #投票 #貼紙 #五福臨門 也許您會感興趣 推薦閱讀 合體施義芳 江永昌路口拜票 04:102020/01/03 地方新聞 選總統印成選總「務」 彰化3萬多張投票通知單重印 15:472020/01/04 生活 民進黨江永昌腳踏車隊 深入中和巷弄拜票 18:032020/01/05 政治 投票日=法定放假日 高市勞工局籲勞工踴躍投票 17:082020/01/06 生活 陳其邁首次站路口 推薦江永昌優質立委 19:102020/01/06 政治 選舉倒數文宣惹議 江永昌提告邱烽堯 20:382020/01/06 政治 陳其邁上道 輔選江永昌 04:102020/01/07 地方新聞 選戰倒數 江永昌推新住民文宣 17:572020/01/07 政治 中選會公布總統大選投票人數 新北市332萬居冠 17:452020/01/07 政治 持未換新身分證、穿國旗裝能投票？選委會：可以 19:062020/01/07 政治 政治熱門新聞 175名博士連署 公開挑戰蔡英文論文 - 政治 馬英九當外公了 三總證實馬唯中剖腹產下健康男嬰 - 政治 黃暐瀚怒批親綠粉絲團 沒有是非 - 政治 查民進黨貪汙 韓國瑜驚爆：已有人證 - 政治 胡幼偉：2020大選關鍵致勝僅一字訣 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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