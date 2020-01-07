2020年已到來，緊接著就是農曆春節、寒假了！此時不妨相約親朋好友來「送豬迎鼠」！位在台北八德商圈的三創生活從即日起至1月21日舉辦了「元氣節」除有優惠外，在1樓有「GUMDAM x APPAREL鋼彈潮牌快閃店」、「哈玩具快閃店」！還有讓大家食指大動的「韓國物產展」，來喝香甜的香蕉牛奶。在本周日（12日）的「元氣嘉年華」，還有『超人力霸王R/B見面會』，歡迎親子同樂。

「機動戰士鋼彈」40週年紀念漸層圖樣T恤。（圖取自三創生活官網）

動漫迷們注意囉！元氣節檔期在1樓十二立方展區推出了「GUMDAM x APPAREL鋼彈潮牌快閃店」及「哈玩具快閃店」，還有讓大家食指大動的「韓國物產展」要幫大家補元氣！萬眾矚目的鋼彈潮牌快閃店要祭出在日本熱銷的「機動戰士鋼彈」40週年紀念漸層圖樣T恤、BEYOND圖樣帽T，還有鋼彈潮牌「STRICT-G」與軍事時尚品牌「ALPHA INDUSTRIES」跨界聯名的MA-1飛行夾克，以及嚴選多款STRICT-G聯名服飾、包包。

哈玩具快閃店_3尊等身大無敵鐵金剛。（圖取自三創生活官網）

哈玩具快閃店更是強勢推出三尊等身大尺寸的無敵鐵金剛要讓五六年級生重溫童年的回憶，開放民眾免費入場合影，除此之外還有多款限定商品包含究極真神系列無敵鐵金剛（戰損版）、究極真神系列無敵鐵金剛（鋼鐵限定黑），以及庫柏力克和最可愛的黃阿瑪等著你帶回家。

哈玩具快閃店_黃阿瑪專。（圖取自三創生活官網）

逛街逛累了千萬別忘了到「韓國物產展」進補一下美食補充能量，不管是韓劇中常出現的海苔飯糰，還是遊韓必喝的香蕉牛奶、韓國泡菜、人蔘雞湯、去韓國必掃的人氣伴手禮等，讓韓國美味陪你過佳節。

韓國物產展_美食豐富讓人食指大動。（圖取自三創生活官網）

此外，在1月12日(日)三創生活將舉辦適合親子同樂的「元氣嘉年華」，活動包含小朋友們最崇拜的英雄『超人力霸王R/B見面會』以及帶著大家唱唱跳跳的『爆米花樂團親子音樂會』、KIRABASE女僕表演和小典藏說故事環節，即日起至1月12日（日）於7F探索光年櫃位單筆消費滿額，還可以獲得超人力霸王見面會合影券（限量50張）。趁著周末日，寒假到來不妨相約來吃美食、看表演，共度冬日美好時光。

韓國物產展_美食豐富讓人食指大動。（圖取自三創生活官網）

(中時電子報)