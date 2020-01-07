香港籍禤姓男子來台修道卻與友人走散，向警求助順利趕上飛機返鄉。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

香港籍禤姓男子2日晚間9時許，獨自站立於苑裡山腳里1家超商騎樓下，見警巡簽，急忙揮手求助，他向警方表示，自己要趕搭高鐵班車至桃園機場，搭乘3日上午班機返回香港，卻不慎與另2名同鄉友人走散，警方隨即以巡邏車接送他到苑裡火車站，讓他搭乘計程車趕赴後龍高鐵站，順利踏上返鄉路。

通霄警分局山腳派出所副所長陳錦堂等3員警，2日晚間9時許執行巡邏勤務，在苑裡鎮山腳里1間超商巡簽時，遇到47歲香港藉禤姓男子，站立騎樓下神色慌張，他見到警方宛見救兵，急忙揮手請求協助。

禤男向警方表示，他與友人共3人，去年12年25日，由香港搭飛機到苑裡鎮火炎山道場，參加年度修行活動，2日約晚間8時用完膳後，大伙從道場步行約3公里到山腳里街上，準備叫計程車搭乘到後龍轉搭高鐵列車，但因人潮擁擠，一時與2名友人走散，於是他先到超商內避寒。

禤男原以為友人會回頭來找他，但經等了30分鐘都沒發現他們的行踨，又不知如何招呼計程車，身上的手機也沒申請漫遊或買網卡，無法打電話連絡，正當坐困愁城，不知所措之際，遇上巡邏員警主動協助。

警方了解狀況後，主動以巡邏車接送禤男到苑裡火車站，協助他搭乘計程車趕赴後龍高鐵站，轉搭深夜11時許，最後1班列車趕抵桃園機場，讓他能順利趕搭隔日上午的班機返鄉，結束修行迷途記。

(中時 )