法務部行政執行署台北分署7日下午舉行今年首場「123聯合拍賣會」，現場買氣熱絡(台北分署提供)

法務部行政執行署台北分署7日下午舉行今年首場「123聯合拍賣會」，現場買氣熱絡(台北分署提供)

法務部行政執行署台北分署7日下午舉行今年首場「123聯合拍賣會」，現場買氣熱絡(台北分署提供)

法務部行政執行署台北分署7日下午舉行今年首場「123聯合拍賣會」，現場買氣熱絡(台北分署提供)

法務部行政執行署台北分署7日下午舉行今年首場「123聯合拍賣會」，由於是農曆春節前的大型拍賣，現場買氣熱絡，包含藍鑽戒指、太陽眼鏡、玉飾等多件動產，及北市萬華區西園路一段34巷公寓均順利拍定，拍定總金額為741萬9840元，挹注國庫收入，成果豐碩。

台北分署表示，今天拍賣會進行拍、變賣的品項繁多，吸引大批民眾到場競標搶購。下午2時率先進行的變賣程序，開放時間一到即見民眾紛紛湧入，香氛膠囊機、太陽眼鏡以及專案執行違規攤商欠費大戶的查封衣飾、生活雜貨等，一一被選購，其中每副新臺幣500元的RAY-BAN等名牌太陽眼鏡，限量230副更是全數售罄，晚來的民眾只能抱憾。

動產部分，最受矚目的主鑽7.88克拉的教父級藍鑽戒指以7萬2000元拍定、陽信商業銀行股票、20年陳紹、沈呂遂大師手繪水墨畫及多件玉飾，也順利拍定，合計動產拍定金額為32萬8840元。此外，不動產部分，北市萬華區西園路一段34巷公寓以709萬1000元脫標。

(中時 )