F-35戰機首度大象漫步的資料畫面

由於美國總統川普下令出動無人機，擊殺伊朗第二號人物，也就是革命衛隊精銳聖城部隊（Quds Force）指揮官蘇雷曼尼，德黑蘭已發誓，將下重手報復。

據《每日郵報》（Daily Mail）7日報導，美方為了警告伊朗，周一出動52架總身價達42億美元（近1,300億台幣）的F-35A戰機，在猶他州希爾空軍基地（Hill Air Force Base）展開大陣仗的大象漫步，並迅速起飛，藉由這次演習，展現了龐大的軍力。

進行這次演習的是空軍388聯隊和419預備役聯隊，他們展現了美國空軍能大舉部署的戰力。儘管這次演習已經籌劃了好幾個月，但舉行的時機正是美國與伊朗緊張升高之際。美方說，這些F-35A戰機如今終於能徹底發揮戰力。

FIRST TIME EVER! 🇺🇸✈️💥✈️🇺🇸

The U.S. Air Force F-35 Aircraft fleet is now at full warfighting capability!

An Air Force base in Utah staged a massive ‘elephant walk’ that featured 52 of one of the country’s most advanced fighter jets launching in a row. #Iran pic.twitter.com/FNBR0C8l7i — Kal 🇺🇸⭐⭐💫⭐⭐✝️ Supports @CODEOFVETS! (@RightWingLawMan) January 7, 2020

如今一架F-35A戰機的身價約為8,920萬美元（近27億台幣），美國空軍是在4年前接收第一架「閃電II」（Lightning II）戰機。而這次演習的目標在於展現並測試大批F-35A的備戰狀況，如作戰人員能力、戰機狀況、地面支援能力、飛行行動指揮能力，還有對空中和地面目標的作戰能力等。

(中時電子報)