藥膏用過後到底該如何保存？有些人順手放進抽屜，也有人會特地低溫冷藏，醫師則表示，千萬別放冰箱！大部分的外用藥膏，只要放在陰涼處室溫保存即可，放到冰箱冷藏，進出溫差反而容易讓藥膏變質。

皮膚科醫師蔡逸姍在臉書發文指出，根據食藥署建議，大多數的皮膚科外用藥膏都不需要放到冰箱冷藏，建議放在沒有太陽直射的地方，20-30°C的陰涼處，例如抽屜就可以了。對於有人認為，蓋緊蓋子或密封後放冰箱保存比較衛生，蔡逸姍回應，若是每天都要使用的藥膏，進出冰箱時溫度上上下下，藥膏表面容易產生水氣，對大多數藥膏反而沒有好處，而且還有冰箱食品污染的疑慮。

此外，已解凍的冷凍食品也是要趕快煮掉，不可以解凍後再冰回去，否則一樣容易滋生細菌而變質。蔡逸姍澄清，醫院放特殊藥品的冰箱，是不可以放任何食物或飲料的，有人做過細菌培養，急診室的冰箱把手含菌量超高，因為大家都會去摸。因此藥師若沒有特別交代，不要隨便把藥膏放進冰箱。

(中時電子報)