前苗栗縣長傅學鵬〔左三〕7日下午在竹南陪親民黨副總統候選人余湘〔中〕掃街拜票。〔謝明俊攝〕

前苗栗縣長傅學鵬〔右〕7日下午在竹南陪親民黨副總統候選人余湘〔左〕掃街拜票。〔謝明俊攝〕

前苗栗縣長傅學鵬〔右二〕7日下午在陪親民黨副總統候選人余湘〔中〕到竹南中港慈裕宮參拜。〔謝明俊攝

親民黨副總統候選人余湘，7日下午特地趕往苗栗竹南進行掃街拜票，並到中港慈裕宮參拜，前苗栗縣長傅學鵬全程陪同，親民黨不分區立委候選人滕西華、趙偉伶，以及苗栗縣議員張佳玲、溫宜靜等人也到場助勢。親民黨不分區立委候選人張碩文表示，過去親民黨在苗栗紮根很深，所以在選戰投票前夕，因主席宋楚瑜今天前往南投拉票，不能親自前來，所以委由余湘副總統候選人代打，代表對苗栗的重視，余湘也接話表示這是分進合擊。

余湘是在7日下午4時20分左右，抵達竹南鎮海口社區巡守隊廣場，與掃街車隊會合，傅學鵬等人在場迎接，對於余湘一行特別挑選竹南進行掃街，張碩文表示，過去親民黨在苗栗紮根很深，尤其是前縣傅學鵬，所以宋主席一直很重視苗栗，並已多次來苗栗拜票，現在選戰投票將近，宋楚瑜主席今天行程安排到南投，無法來苗栗，所以特別請余湘副總統候選人代打。

由於余湘的行程也是安排滿檔，所以在海口巡守隊略事休息後，余湘就由傅學鵬陪同登上特勤中心的掃街車，沿著竹南鎮老市區沿街拜票，終點站在中港慈裕宮，余湘一行人入廟參拜，結束後隨即出發趕往下個行程。

(中時 )