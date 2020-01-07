新一年的春運大潮將在1月10日拉開大幕，共持續40天。根據深圳交通部門最新預測，2020年春運深圳市旅客發送量約達1763.42萬人次，同比增長2.3％。其中，鐵路運送旅客1172.18萬人次，同比增長11％；公路運送旅客203.39萬人次，同比減少33.31％；民航運送旅客317.90萬人次，同比增加1.1％；水路運送旅客69.95萬人次，同比增加49.69％。

交警表示，雖然有很大一部分市民選擇民航、鐵路、水路出行，但公路出行仍然是重要的出行方式之一，公路保通暢、保安全壓力還是比較大。

根據百度、高德資料顯示，2020年春運期間，深圳將是大陸熱門遷出城市的第一名；而與往年不一樣的是，深圳首次進入大陸熱門遷入城市的第五名，從而導致春運期間，不光是返鄉過年的車流，還有大量來深車流。

經過對2019年歷史資料及目前的車流情況分析研判，2020年春節假期前離深的小型車輛在臘月廿六左右達到峰值(18萬輛)，在節前離開深圳的小型車輛將達到100萬輛(含常年在深圳的外地車輛)。

(旺報 )