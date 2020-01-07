資產管理公司美盛的旗下獨立及專業投資附屬公司分享對2020年經濟展望以及各大市場和資產類別投資機遇的看法。美盛預期，今年全球經濟將保持溫和成長，同時強調投資者仍能發掘個別獲利機會，但可能會付出一定代價。而由政治和政策問題引發的市場波動將考驗投資者的信心。

凱利投資投資策略師Jeff Schulze表示，邁入2020年，基本預測是目前屬於經濟持續擴張期的放緩階段。預計貿易持續緊張局勢將令製造業的收縮情況輕微惡化，另一方面，消費市道有望保持強勢，足以抵禦經濟衰退。

Jeff Schulze表示，儘管市況波動可能持續加劇，但預料今年股市並不會瞬間下跌。周期股料將受惠於美國聯準會（Fed）的寬鬆政策，但升勢或會較為短暫。2020年持續波動的可能性，反而促使轉向優質的成長型公司。這類公司擁有強大的業務優勢及市場防守性，往往在市況動盪時較能維持良好表現。除非貿易戰明確解決及全球經濟成長有改善，否則基本消費品和公用事業股應有望繼續領先市場。在債券殖利率普遍偏低的情況下，這類股票的股利尤具吸引力。

西方資產管理投資總監Ken Leech指出，全球消費力道穩健，加上已開發市場和新興市場央行相繼推出大規模貨幣刺激措施，仍令人感到樂觀。邁入2020年，這兩股力量的共同作用可望抵消經濟成長下滑的風險。

Ken Leech指出，目前的宏觀環境，加上企業信貸基本面仍然相當穩健，有望繼續為企業債券提供強勁的技術性支撐力道。相對英國、歐洲和日本，美國投資級別債券的規模、流動性和殖利率對全球投資人仍富吸引力。不少新興市場國家通膨率下跌，為央行提供降息空間以支持經濟活動。我們也認為新興市場的實質殖利率尚有進一步收窄的空間，因此具有吸引力。

西方資產管理亞洲（日本除外）投資主管孫應梅表示，大陸經濟基於結構和周期因素而放緩。然而，大陸當局已及時實施財政和貨幣措施，以穩定經濟。

孫應梅表示，總體而言，亞洲似乎已普遍為放寬財政政策作好準備，以應對貿易緊張局勢所造成的短期周期性衝擊以及全球經濟帶來的結構性不利因素。南韓、新加坡、香港和台灣均可能加推寬鬆政策。

然而，對於新興經濟體而言，推行結構性改革，如消除更多的外國投資壁壘、增加銀行體系的流動性以支持國內企業和基礎建設投資等，仍然至關重要。

RARE共同創辦人兼資深投資組合經理Nick Langley評論指出，監管機構持續批准基礎建設項目，帶動資產基礎成長幾乎創下新高，亦為基建行業未來獲利增長帶來清晰的方向。受獲利增長帶動，加上市場對企業抱有信心，預期將繼續支持基建股的估值增長空間。

Nick Langley指出，全球倡議減少碳排放的呼聲促使各地採取行動，支持再生能源持續發展，推動未來進一步電氣化。政府亦投入大量資金減緩氣候變化的影響，改造網路和基礎建設，以應對更不穩定的氣候事件，並提高基建效能及減少浪費。

Nick Langley指出，我們預期，基礎建設將成為部分政府刺激經濟的核心議題，包括利用當地勞動力和原物料興建基礎設施，並改善當地經濟效益。

布蘭迪全球投資組合經理Anujeet Sareen表示，展望2020年，受惠於消費者樂觀情緒及家計基本面因素良好，我們預期商業信心有望轉強。

Anujeet Sareen表示，在2019年，全球大部分央行都加入G3國家的陣營放寬貨幣政策，此趨勢將在2020年延續。寬鬆的貨幣有望在2020年推動全球經濟活動，最終帶動全球製造業採購經理人指數上升。

Anujeet Sareen表示，同時，新興市場採取政策以支持工業活動和消費者信心。只要新興市場央行維持寬鬆政策，這些逐步改善的情況有望延續至2020年。隨著美國以外市場的經濟活動在2020年回升，美國和其他地區的增長差距可望拉近，而美元則可能於更大範圍趨貶。

馬丁可利投資策略主管Kim Catechis指出，我們預期，新興經濟體將於2020年出現更強勁的成長，再度成為帶動全球經濟增長的主要動力。

Kim Catechis指出，在亞洲，獲利預測和全球採購經理人指數見底，可謂市場的短期催化劑。目前的市場估值，特別是以資產計算的標準來看，料會提供支持力道。我們預期新興市場投資人將關注長期增長的行業，例如醫療保健、教育、雲端運算和乾淨能源等在同類資產中相對實力較強的股票。

Kim Catechis指出，在地區層面，大陸的政策目標已由過往的絕對增長水平，轉為近年集中於經濟產出的可持續性及品質。預期這股趨勢將於2020年持續，即使增長跌至6％以下亦不足為奇。即使如此，大陸仍是全球增長最迅速的經濟體之一，我們相信大陸股市將會繼續吸引全球投資者的目光。

(工商 )