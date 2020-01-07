彩陽畫會年度重頭戲「映像．印象 彩陽畫會第29屆聯展」也同步將於7日至2月2日在基隆文化中心第一陳列室登場，來自大台北地區彩陽畫會，首次來到基隆，展出包含油畫、水彩、壓克力、複合媒材、水墨等。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

彩陽畫會年度重頭戲「映像．印象 彩陽畫會第29屆聯展」也同步將於7日至2月2日在基隆文化中心第一陳列室登場，來自大台北地區彩陽畫會，首次來到基隆，展出包含油畫、水彩、壓克力、複合媒材、水墨等。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

「里奧良當代拼貼藝術創作聯展」將在基隆文化中心第二陳列室盛大開展，主辦方指出，這次展期將自7日起至2月2日里奧良當代拼貼藝術是由梁庭禎在過往參與社造時期，從帶動社區居民玩拼貼藝術的過程中因緣際會自主摸索產生的一種新拼貼創作形式，以其獨有的美學構想，結合了普普風鮮豔的色彩與視覺對比。

主辦單位表示，本次展覽作品件數約30件，是由梁庭禎、梁艷媚、李淑敏三人組成的「里奧良當代拼貼藝術」團隊呈現之作品，以說故事的方式塑造其表現意境，讓拼貼後的圖像更具吸引力及視覺張力。

參展作家梁庭禎指出，自己以抽離了創作主體原有的色彩架構，透過張張不同設計成高質感的圖紋色紙，搭以剪刀、膠水一吋一吋地於夾板上拼接貼畫而成，企圖讓每一張抽象的色塊有組織的交互堆砌，重建主題意象豐富的關係，創建視覺無限的張力，陶冶觀者另一審美的感知，由於作工精細繁複耗時，每件作品皆是唯一之作，亦創造出屬於自己的拼貼藝術特有風格。

梁庭禎強調，這種看似一般剪刀、膠水、黏貼元素，發展到多媒材設計之藝術層次，成為另一種奇妙的工藝技術，它可以是抽象的，更可以是新時尚的風格，希望能藉由獨創的拼貼美學藝術種植一條新的創作潮流，並讓這份能量的種子能擴散到更大更遠的地方。

主辦單位接著指出，彩陽畫會年度重頭戲「映像．印象 彩陽畫會第29屆聯展」也同步將於7日至2月2日在基隆文化中心第一陳列室登場，來自大台北地區彩陽畫會，首次來到基隆，展出包含油畫、水彩、壓克力、複合媒材、水墨等不同媒材的藝術創作約50餘件，期待能夠與基隆朋友用藝術來交流、用美來相見。

(中時 )