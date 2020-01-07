金融機構絕不容許出現私密小金庫。金管會7日公布，台中商銀100％投資的子公司─台中銀保經，高階經理人「交際費」報銷未建立有效的內控制度，即是否用在業務相關、到底誰使用都無法確認，且沒有訂定動用金額核准或核銷的相關辦法，情節嚴重，因此台中銀保經因此被罰300萬元，母公司台中商銀因管理不當被罰600萬元。

除了交際費未建立有效內控制度，另外台中銀保經對保戶客訴案亦沒有填寫申訴處理紀錄表，並留存處理軌跡；第二是台中銀保經對沒有銷售業績的台中銀行員，發給保險銷售獎金，這部分罰150萬元；三是保單銷售獎勵僅以業績目標達成作結算，並沒有加入非財務指標，這部分罰30萬元。

合計台中商銀與台中銀保經共被罰1,080萬元；同時台中銀因為被金檢發現，先後有行員與客戶間有金錢往來，即替客戶保管現金，雖沒有挪用或造成客戶損失，但銀行局認為台中商銀未能有效檢討缺失發生原因並確實改善，這部分被銀行局祭出一個「糾正」，在其改善情況經銀行局認可前，台中商銀不得申請增設國內分支機構，但若是偏鄉地區則不在此限。

保險局副局長張玉煇表示，台中銀保經是必須要建立內稽內控的大型保經公司，但卻發生交際費報銷都沒有建立有效內控機制，同時公司每年查核都沒有發現，將要求台中銀保經懲處相關缺失人員。

(工商 )