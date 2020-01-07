大陸的中國旅遊研究院近日發佈《中國冰雪旅遊發展報告2020》，估算2018至2019冰雪季大陸冰雪旅遊人數已達到2.24億人次，冰雪旅遊收入約3860億元（人民幣，下同，約合1兆6631.4億元新台幣）。去年11月至今年1月，十大人氣最高的傳統冰雪旅遊目的地，依序為哈爾濱、海林、長春、瀋陽、牡丹江、白山、大連、尚志、漠河、延吉。

「2020中國冰雪旅遊發展論壇」5日於哈爾濱舉行，除中國旅遊研究院（文化和旅遊部資料中心）發佈的《中國冰雪旅遊發展報告2020》外，大陸文化和旅遊部資料中心、攜程旅遊大數據聯合實驗室，也同步發佈《中國冰雪旅遊消費大資料報告(2020)》。

除傳統冰雪旅遊目的地人氣不墬外，2020年大陸冰雪旅遊人氣新興目的地前十名，分別為拉薩、烏魯木齊、張家口、石家莊、神農架、西寧、林芝、銀川、呼倫貝爾及承德。

(旺報 )