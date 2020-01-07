1月5日，為慶賀2020年庚子鼠年暨故宮600華誕，北京朱炳仁藝術博物館首發《紫禁澄懷》郵票珍藏冊，是大陸國家級非遺銅雕技藝傳承人朱炳仁推出的第二本主題郵冊，郵冊既收入了由著名藝術家韓美林設計創作，大陸郵政發行的生肖郵票「子鼠開天」（取自民間傳說「鼠咬天開」）和「鼠兆豐年」（寓意2020年五穀豐登、闔家歡樂），還將朱炳仁為鼠年創作的新年吉祥物「數你寶貝」造像，以限量發行小型張的形制搭配其間，全冊精選了朱炳仁故宮系列最具代表性銅建築、銅瑞獸、銅壁畫等豐富的銅雕藝術作品，歡慶紀念鼠年的到來。

作為北京故宮博物院顧問，朱炳仁說，2020庚子鼠年，十二生肖，鼠為首，上古傳說是鼠把人類帶出混沌，而天開鴻運，子鼠相洽本就有人丁興旺，生生不息的祈望，2020年，又即將迎來紫禁城建成600年華誕，這套《紫禁澄懷》被賦予了更加珍貴的心意，為紀念紫禁城落成600週年而特別呈現。

朱炳仁創作的北京故宮銅瑞獸和銅壁畫系列郵票由大陸中國郵政發行，兩套各12枚，單枚面值均為80分（人民幣，下同），前者將朱炳仁依故宮名畫《五牛圖》而作的「五牛積福」，和乾隆最愛的「乾隆八駿」，象徵欣欣「象」榮的「太平吉象」，以及源自郎世寧畫作的「鹿喜人間」等一一收錄；後者則將呈現了朱炳仁經過多年研究，以火代筆，在銅板上實現高溫畫琺瑯和銅板畫的結合，其中2018年創作的《千里江山圖》最為精湛，它的珍貴之處，在於採用礦物釉，結合多種石青、石綠、赭石等礦物顏料高溫燒製而成。

據大陸郵政官網消息，大陸生肖郵票發行已經歷了40個年頭。

(旺報 )