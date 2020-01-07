屏東立委第一選區國民黨候選人葉壽山發出文宣，質疑對手民進黨立委鍾佳濱只會上政論節目，「選名嘴還是選立委？」（潘建志攝）

屏東立委選戰，相較於第二選區的劍拔弩張，第一選區明顯平和許多。國民黨候選人葉壽山7日終於發出首張「負面」文宣，質疑對手民進黨立委鍾佳濱只會上政論節目，「選名嘴還是選立委？」民進黨縣黨部回駁，鍾立委任內比韓國瑜好太多，並酸葉在屏東市長任建樹甚少。

此次選戰第一選區候選人間幾無火花，充滿祥和之氣，被民眾笑稱都走「佛系打法」。葉壽山在選前第4天終於激起火花，發文宣指出對手鍾佳濱只會上電視政論節目，「要找立委只能看電視」，要民眾投票選會做事的立委。

對此民進黨屏東縣黨部執行長葉人魁開記者會反駁，指出鍾佳濱任立委4年；又替屏東爭取到高鐵南延、高榮屏東分院、高屏第二快速道路等多項重大建設，是真正找得到、做得到的民意代表。

他拿韓國瑜立委任內與鍾做比較，指出韓國瑜擔任3屆立委，平均質詢率只有18％，甚至有一整年沒質詢；鍾佳濱才任1屆，質詢率100％，並受到公督盟與口袋國會的雙重肯定。

葉人魁也酸葉壽山在8年9個月的屏東市長任內建樹甚少，包括打通道路、自來水等政績都輸給只做1年8個月的代理市長程清水。葉任內拓寬民生路人行步道的政策造成車禍與市民公憤，後來又花錢改回，浪費鉅額公帑，被審計部指出25項缺失，誰會做事高下立判。

(中時 )