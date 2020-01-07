僵持已久的南海疆域問題最近開始因漁民糾紛而再次浮上檯面，印尼納土納群島附近海域爆發了大陸與印尼漁民捕魚糾紛後，12月中旬大陸派出海巡艦前往該海域護漁，遭到印尼政府強列抗議，聲稱將動員漁民前往當地捕漁，並派遣軍方艦艇前往「維護主權」，兩國在南海對立情勢已快速升高，一旦發生衝突，極可能引發菲律賓、越南等國重啟與大陸之間的南海疆域糾紛，美國也會趁機介入。

據《美國之音》報導，印尼政府6日表示將動員漁民並由軍方艦艇協助，在南海抵禦大陸船隻，印尼總統佐科．維多多(Joko Widodo)在一份措辭強硬的聲明中向表示：「涉及我們的主權時，沒有談判餘地。」印尼官員向媒體表示，將從爪哇島派出約120名漁民前往納土納群島，並動員北部海岸或是其他地區的漁民前往捕魚。

圖為印尼總統佐科．維多多（中）與軍方將領於2016年視察納土納群島舉行的軍事演習的檔案照片。對於大陸提出談判建議，佐科．維多多強調，主權問題沒有談判餘地。（圖／路透）

報導說，大陸一艘海巡艦去年12月中旬曾駛入印尼北部納土納群島的印尼專屬經濟區，印尼外交部為此召見了大陸駐印尼大使肖千，對此表達強烈抗議，並提出正式外交照會。

印尼當局表示，已經加強了在爭議島嶼附近的海上巡邏。目前該海域有6 艘印尼船隻，另有4艘正在途中。

大陸外交部發言人就此問題表示：「中國在南海擁有歷史性權利，中國漁民一直在中國南沙群島有關海域進行漁業生產活動，合法合理。」他說，大陸願意與印尼繼續通過雙邊對話妥善管控分歧。

印尼大學的國家法專家希克馬托．朱瓦納(Hikmahato Juwana)教授認為，印尼應該拒絕對話要求，「如果中國不承認印尼在納土納北部的專屬經濟區，那麼印尼也不應承認中國漁民傳統的捕魚水域。」印尼也不太可能進行雙邊對話，因為國際上並不承認大陸的「九段線」主張。

報導說，雖然大陸與印尼在納土納海域的緊張局勢不斷升級，但是印尼官員表示，印尼與大陸沒有其他衝突，雙方並未開戰，「我們不是在打仗，我們是在捍衛我們的主權。」

(中時電子報)