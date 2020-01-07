砂石車出場時過地磅。（周麗蘭攝）

縣長張麗善、縣議員李明哲、廖偉晴7日前往大義義崙段勘查，持麥克風說話者是第四河川局管理課長施陽東。（周麗蘭攝）

縣長張麗善7日前往濁水溪疏濬區勘查，不少地方人士前往關切。（周麗蘭攝）

水利署第四河川局2個月來在濁水溪疏濬出售砂石，最近東北季風強勁，揚塵雪上加霜，地方謠傳與縣長張麗善有關。張麗善7日前往勘查，四河局澄清疏濬作為與縣府無關。張麗善表示，選舉一到就有人到處亂栽贓，實在很無辜。

第四河川局在濁水溪大義崙排水下游段、自強橋下游段、出海口段進行疏濬，縣長張麗善、縣議員李明哲、廖偉晴7日前往大義義崙段勘查，二崙鄉長鍾福助及20多名民眾到場關切。

四河局管理課長施陽東解釋，本疏濬作業五、六月間就已發包，因逢豐水期無法施工而延遲迄今，並非刻意挑在東北季風時期疏濬；濁水溪是中央管轄河川，3年疏濬計畫是由四河局規畫，報水利署同意，與縣府無關。

施陽東表示，疏濬的砂土有些作為培厚（墊高高灘地）、部分出售，本段砂石價格是一立方公尺175元，上游集集攔河堰段價格較高，每立方公尺225元。

張麗善表示，有人謠傳她上任後就開始偷挖沙，縣議員李明哲也是，這指控很嚴重，濁水溪並不是縣政府所管，是要怎麼盜沙呢？「我也沒要選舉，幹嘛抹黑我？」選舉一到就有人到處亂栽贓，實在很無辜。

張麗善說，雲林女婿韓國瑜因為選總統，被抹黑打壓到極點，李明哲跟著被抹黑，希望大家明辨是非，不要因為選舉而造謠，造謠是非天地不容，各人造業各人擔。

李明哲氣憤表示，前任局長承諾疏濬的砂石只做培厚之用，讓農民更便利耕作，為何政策改變成出售？「是誰要求挖的、誰在賺錢、誰做的？不要躲在後面。」是誰在關說要講清楚，不能再放任抹黑。

廖偉晴議員強調，疏濬作業都是水利署發包動工，很多人陳情這件事情，甚至他聽到傳言說前任局長因無法配合疏濬作業而被調職，四河局有必要公開說明。

附近居民則要求四河局暫時停工，吃飯攪砂很痛苦，現在疏濬雪上加霜，等東北季風過後再疏濬。張麗善也要求，疏濬的砂土作為培厚高灘地之用，剩餘的才出售。

(中時 )