前總統馬英九長女馬唯中，4日下午在三軍總醫院剖腹，產下1名健康男寶寶，「升格」當外公的馬英九當時正在桃園輔選，獲知喜訊，立刻趕往三總探視女兒及「金孫」。

據悉，由於馬唯中生產時，正值黑鷹直升機失事的第3天，加上馬家注重隱私，因此未對外張揚。馬英九辦公室對此並未發任何聲明，幕僚對馬家喜訊，只簡短表示「謝謝各界關心」，不願多談。

馬唯中與曾當過時尚男模、在台灣出生且畢業於哈佛大學的蔡沛然8 年前結婚，婚後定居香港；蔡沛然目前在金融界任職，去年曾與馬唯中返台陪馬英九夫婦，當時就傳出馬唯中懷孕的喜訊，預計今年初生產。

除了馬英九，藍營大老家裡最近添金孫的還有民黨榮譽主席連戰。連戰的小女兒連詠心，上個月7日順利生下頭胎，是一位大眼、帥氣又可愛的混血男孩；連詠心在不公開的個人臉書，通知親友她「順利卸貨」的喜訊，同時PO上兒子的照片；連戰、連方瑀夫婦再添的金孫，也是他們夫婦包括內外孫在內的第9個孫子。

(中時 )