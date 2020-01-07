今年提前在1月過年，部分縣市發薪水措手不及，已緊急向中央調頭寸，主計長朱澤民表示，目前各地方調度金額約500億元，行政院將在周四院會核定調度金額。

朱澤民表示，地方調度金額往例都有，並非縣市財政不好，而是現金周轉問題，因為今年較早在1月分，往年都在2月分，地方稅收現金還未入庫，但一般公家機關的薪水包括當月月薪加上年終，績效獎金，可能就要3.5個月，

朱澤民說，中央每年按例都會給予地方現金調度，再由未來的統籌分配稅款及地方補助款中扣回來，每年大概都是500億元上下，中央會依地方呈報的金額，核算地方薪水發放金額，給予財源調度，避免地方政府年關財源調度出問題。

朱澤民指出，今年與往年不同的地方，是因為在1月間過年，往年在2月過年時已有2個月的稅收，因此今年財務調度較為困難，至於實際上調度多少，行政院會將在本周四核定相關金額。

(中時 )