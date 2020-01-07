蘋果股價去年飆漲近9成，Wedbush證券公司分析師伊弗斯（Daniel Ives）預料這波多頭尚未停歇，靠著5G帶來的「超級換機潮」，蘋果股價在「最樂觀的情況」可望於年底前站上400美元，比目前水準再漲近35％。

伊弗斯是最看好蘋果的分析師之一。根據FactSet資料，44位追蹤蘋果的分析師中，伊弗斯訂立的目標股價最高，達350美元。

投資機構Needham也將蘋果目標股價由280美元調升至350美元，認為蘋果表現可望是「尖牙股」（FAANG）之冠。

蘋果股價6日（周一）上漲0.8％至299.8美元。

伊弗斯指出，2019年只是「5G超級換機周期」的開端，且iPhone 11的需求比預期更強勁。

他引述Wedbush近期調查顯示，去年底假期購物季的iPhone 11銷售「旺盛」，AirPod業績也「令人驚豔」。

(工商 )