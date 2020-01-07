迎接嶄新的2020年，愛金卡公司（icash 2.0）祭出多項優惠加贈點活動，要讓民眾消費更有感。

即日起至2020年2月29日，icash 2.0全卡友至活動官網登錄活動，當月持icash 2.0累積消費乘車滿1,000元享星巴克好友分享券1張，每人每月最高贈2張，限量60萬張。

icash Pay新用戶，即日起至2020年3月31日前註冊並綁定中國信託銀行、新光銀行或第一銀行帳戶首次支付任一筆，即可享有2.5萬點OPEN POINT，被推薦人以icash Pay支付，每消費1元，推薦人亦可同享1點OPEN POINT活動也將一路持續到2020年3月31日止，此外再加碼：icash Pay新舊用戶即日起至2020年2月29日，當月累積消費滿1,000元享星巴克好友分享券1張，每人每月最高贈2張，限量20萬張。

而7-ELEVEN忠實粉絲不能錯過今年最新icash 2.0聯名卡好康活動（以下限以icash 2.0功能支付），包含2020年6月30日前於7-ELEVEN消費每周一第一銀行icash 2.0聯名卡、每周二元大銀行icash 2.0聯名卡贈7倍OPEN POINT；華南銀行OPEN POINT超級點數卡及合作金庫指定icash 2.0聯名卡，天天贈10倍OPEN POINT（需符合該銀行之消費門檻，且每卡每月上限3萬點）。

2020年6月30日前兆豐銀行icash 2.0聯名卡、合作金庫指定icash 2.0聯名卡、第一銀行icash 2.0聯名卡，以icash 2.0購買CITY CAFE/CITY TEA現萃茶/CITY PEARL黑糖珍珠/CITY PRIMA精品咖啡享同品牌任兩杯加贈1,000點OPEN POINT。

國泰KOKO（COMBO）icash 2.0聯名卡及國泰世華蝦皮購物icash聯名卡，在2020年上半年一樣享有完成活動登錄，以icash 2.0功能搭乘捷運/公車當月單卡滿20次享15,000點OPEN POINT回饋（不累贈，每戶每月限回饋一次）；KOKO（COMBO）icash 2.0聯名卡在2020年6月30日前，當期帳單KOKO信用卡新增一般消費5,000元（含）以上，當期KOKO（KOMBO）icash 2.0聯名卡之指定網購/超商/交通/餐廳消費金額享5％現金回饋（需登錄，每戶每月帳單回饋上限300元）。

其他銀行方面，2020年3月31日前合作金庫指定卡別購買7-ELEVEN指定早餐類商品每件加贈1,000點OPEN POINT；2020年6月30日前元大銀行icash愛現鈦金卡/晶緻卡消費滿額贈1萬點OPEN POINT、第一銀行每期帳單使用速邁樂鈦金icash2.0至7-ELEVEN自動加值2次，贈9,900點OPEN POINT，2020年12月31日前華南銀行OPEN POINT超級點數聯名卡自動加值及日本地區消費享點數10倍送。

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