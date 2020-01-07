據港媒報導，陸美將在本月15日於華府簽定首階段的貿易協議，大陸國務院副總理劉鶴將率領貿易代表團於13日啟程赴美，先前有消息指出，北京當局將在簽定協議後，將提高一部份美國小麥、玉米、大米進口配額，但大陸官員回應，不會調整這3項農產品的進口配額。

去年10月，陸美雙方完成首階段的貿易協議談判後，美國總統川普聲稱陸方承諾將每年採購400億~500億美元的美國農產品。直至去年12月中旬，陸美宣布達成首階段貿易協議，美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）提到，陸方同意未來2年增購320億美元的美國農產品，並稱這項協議1月將於華府簽定。

據《財新網》報導，陸方雖在先前承諾會採購大量美國農產品，但主要糧食進口配額不會調整，大陸農業農村部副部長韓俊表示，這次是全球進口配額調整，並不會針對單一國家。韓俊曾指出，陸美首階段的貿易協議是一個互利平等的協議，陸方所購買的美國農產品將大幅成長，大陸每年有85%大豆需要從國外進口，另外，還會擴大從美國進口豬肉、禽肉等大陸市場所需的農產品。

從大陸國家發改委公告來看，大陸2020年糧食進口配額與去年相差不多，小麥配額為963.6萬噸，約有9成為國營貿易配額；玉米720萬噸，6成是國營貿易配額；大米532萬噸，有一半是國營貿易配額。

大陸2018年所有進口農產品總計達1,371億美元，其中有162.3億美元來自美國，川普所要求數字是貿易戰前一年的2倍，如今陸方不調整3大項農產品進口配額，想要達成對美方的承諾非常困難。

就美國對陸出口農產品來看，大豆是價值最高的商品，過去10年來說，對陸農產品出口總額有6成收入來自大豆。然而，非洲豬瘟肆虐影響，大陸大豆需求大幅降低，加上巴西也成為貿易戰爆發後，大陸的大豆主要供應國。

(中時電子報)