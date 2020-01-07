MarketWatch報導，標普500指數企業的執行長平均2日的所得，就比一般員工全年薪資還高。

根據美國勞工聯盟及工會組織（AFL-CIO）分析企業申報美證管會（SEC）資料顯示，標普500指數企業執行長平均年薪1,450萬美元，換算周薪約27萬8,846美元，每個工作天薪酬5萬5,769美元。

不過，這些企業領袖的年收入主要來自股票報酬，薪資僅占小部分。根據AFL-CIO調查的企業執行長薪資排名，身為榜首的是特斯拉（Tesla）執行長穆斯克，薪資只達5萬6,380美元。

薪酬第二高的是泰瑟電擊槍製造商Axon Enterprise執行長史密斯（Patrick Smith），他在去年抱回2.46億美元收入，其中薪資只占7萬多美元。

根據美勞工部資料，2019年第3季全美1.184億勞工的周薪中值為919美元，換算年薪僅4萬7,788美元。

英國智庫High Pay Centre也曾作出類似調查。該機構研究顯示，富時100指數（FTSE 100）企業執行長平均年薪346萬英鎊，反觀全職勞工年薪中值2萬9,559英鎊，意即執行長的3天日薪就約當1名員工的全年薪水。

(工商 )