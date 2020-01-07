嚴德發向黃母提到黃聖航的英勇表現，証實黃雙手緊緊抱著沈一鳴。軍聞社提供

國防部長嚴德發今日前往故黃聖航中校苗栗家中弔唁，嚴德發與黃母談到黃聖航的英勇表現，他對黃母說，「看到照片中，聖航雙手緊緊抱著沈總長，我真的很感動，聖航很了不起！」証實黃聖航失事前盡忠職守的忠勇精神。黃聖航是故參謀總長沈一鳴侍從官。

嚴德發說，「聖航直到最後一刻，仍然盡職地保護沈總長，他忠誠、忠勇的精神，令人感動，我們都以他為榮。」國防部長嚴德發今日前往故黃聖航中校苗栗家中弔唁，對於聖航在事故發生當下，仍然心繫沈總長安危，這份「置個人死生於度外」的情操，是國軍官兵的典範。

嚴德發懷著悲慟與不捨的心情上香、獻花致祭，並關心家屬生活狀況，叮囑黃母保重身體，國防部會從優撫卹；嚴德發說，將尊重家屬意見，安排黃中校與沈總長一同入祀五指山國軍示範公墓，繼續陪伴沈總長，相信這也是聖航的心願。據了解，故參謀總長沈一鳴夫人也同意黃聖航與沈一鳴同葬。

(中時 )