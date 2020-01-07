總統蔡英文5日出席台南造勢大會，主辦單位宣稱15萬人，黃暐瀚分析，台南場人多的時候，也是多的，但離開的狀況，確實令人驚訝！此番分析被親綠粉絲團批評在造謠，黃暐瀚澄清他從不說謊，並怒轟親綠粉絲團只有攻擊，沒有是非。

民進黨5日下午在台南平實公園旁廣場，舉辦「勇敢自信 護台同行」造勢大會。蔡總統從會場後方大進場，她向兩邊民眾揮手致意，支持者爭相趨前握手，短短幾百公尺，花了15分鐘。主辦單位宣稱，現場人數超過15萬人。

不過，政治評論家黃暐瀚分析蔡英文台南場，人多的時候，也是多的，但是居然蔡總統人都還在台上，台下已經幾乎走光光；離開的狀況，確實令人驚訝！

親綠的臉書粉絲團則批評黃暐瀚在造謠，「一個連求證都不會的記者不是蠢而是壞」！還指黃暐瀚圖片來源是另一家媒體。

黃暐瀚正告親綠粉絲團，他從不說謊，親綠粉絲團只有攻擊，沒有是非。

黃暐瀚指出，他放的不是「照片」，而是「影片」。卻被親綠粉絲團自己腦補說圖片來源是另一家媒體，多壞！

並且，黃暐瀚澄清，他在廣播、直播都說得很清楚，這場人是多的，但散場速度，令人驚訝！他也拜託聽一下好嗎？

黃暐瀚強調，影片證實，蔡總統還在台上時，台下已經幾乎跑光！

(中時電子報)