文化大學新聞系主任胡幼偉表示，影響這次總統大選的最關鍵因素？他的答案是「錢」！蔡英文總統執政4年，對台灣的最大貢獻，就是讓台灣多數民眾確認：永遠不能再讓民進黨當執政黨！

胡幼偉說，現在是2020年年初，其實，早在2016年，他就公開講過，民進黨不適合做台灣的執政黨。為什麼呢？這裡面有結構性的必然因素。當大陸經濟快速發展，並成為台灣最大的貨品輸出地後，台灣的經濟成長，已無可避免要依靠大陸市場。同時，大陸觀光客、投資客和來台學生，為台灣帶來龐大的現金收入。

胡幼偉指，民進黨無視這些現實狀況，硬要走反中台獨路線，讓對岸以窮台及壓縮台灣國際活動空間為報復，使台灣馬上陷入「由奢入儉難」的困境。然而，以上這些問題，不經過實際操演，台灣基層百姓不會體會到，斷開大陸，會是什麼樣的生活狀況。

他說，民進黨從2016至今的執政，就是一種「大型社會實驗」，實驗看看，跟大陸翻臉，台灣會變成怎樣？所以，很諷刺，從這個角度而言，民進黨對台灣其實也做了一件很重要的事。那就是，讓台灣基層百姓經由民進黨主導的這場大型實驗，確定了一件事，「走台獨路線的民進黨，真的不適合做台灣的執政黨」！

胡幼偉說，他是用邏輯推理確認民進黨不適合在台灣執政；但百姓需要實際體驗，才能確定此事！經過長達快4年的實驗，全台多數百姓終於實際確認，真的不能再讓民進黨執政了！否則，就是跟自己的荷包過不去了！

胡幼偉表示，他為什麼從頭到尾都說韓會贏？不是他特別崇拜韓，是因為從綿密的推理中早看出來，而且在4年前就說過，台灣讓民進黨執政，其結果就是：多數民眾終於確認，絕不能再讓民進黨執政；而且是永遠不能再讓民進黨執政！

胡幼偉進一步說，蔡英文對台灣的最大貢獻，就是讓台灣多數民眾確認，永遠不能再讓民進黨當執政黨！也所以，當蔡狂打主權牌時，他還是說韓一定會贏！為什麼？因為很簡單，也很現實，中共最後對台灣會怎樣，誰也說不準；但先藉韓國瑜的手，把被蔡英文搞掉的錢弄回來，這才是眼下最實際也最迫切的問題啊！

他表示，韓不是草包！「人民有錢」這四個字真是太兇狠的武器了，一刀直接刺進民進黨的心臟裡面！也觸動了多數台灣百姓心中的痛處！然後，在「人民有錢」前面加上「台灣安全」四字，解除顧巴肚和顧主權只能二選一的迷思。

胡幼偉強調，既然安全不會有問題，再選蔡英文，只會更窮；選韓，錢可能可以弄回來。那你說，多數人會選蔡還是韓？如果不是這樣的考慮，那麼多本省籍韓粉是怎麼來的？「所以，如果你問我，能不能用一個字來說明，影響這次總統大選的最關鍵因素？我的答案一定錢」！

(中時 )