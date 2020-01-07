澳洲新南威爾斯的大火還在肆虐，澳洲皇家空軍派出飛機前往災區滅火與疏散，當他們飛過野火上空時，駕駛艙被火光給照亮，映照出可怕的血色，與災難片的畫面並無二致。

航空學家(The aviationist)報導，為了救災，澳洲皇家家軍派出 C-130J超級力士( Super Hercules)和C-27J 斯巴達(Spartan)兩型運輸機進行滅火和人員疏散，當飛機飛過濃煙時，機的駕駛艙被大火的紅色光芒照亮。影片是在2020年1月4日拍攝的，當時C-130J試圖在梅里布拉(Merimbula )降落，將疲累的救援人員與新加入的人員進行輪調，而C-27J則進行人員疏散工作。這樣的飛行任務是種考量，因為當地的機場很小，而且能見度也會因煙霧而干擾。

大火與濃煙影響能見度，飛行在災區是相當大的考驗。(圖/澳洲空軍)

火場的照片令人毛骨悚然，煙霧、火光使災區看起來像是火星場景。

新南威爾斯消防局（NSWRFS）的統計，整州共有146處火點，已經燒毀了超過525萬公頃的土地，僅在新南威爾斯州，就有近1500座房屋被摧毀。

Our people are highly trained & professional, but not always able to complete the mission on first try.

This video shows how heavy smoke from bushfires has prevented some C27J & C130J flights from reaching #Mallacoota & #Merimbula #AusAirForce #AustralianFires #YourADF pic.twitter.com/PhNjNIUVHf — Air Commander (@RAAF_ACAUST) 2020年1月6日

更糟的是，山林大火正在產生風雨：換句話說，它們正在產生自己的天氣。氣象員梅勒妮·伯頓（Melanie Burton），森林大火導致空氣迅速上升，旺盛的上升氣流，使大量的空氣在高空冷卻，並凝結形成雲團，稱為雨積雲。

這種雨積雲可以向上延伸到高空，雲層上層部分的冰粒在碰撞後會積聚電荷，成為雷雲，雷擊又可能引發新的火災。同時上升氣流會吸入大量空氣，以至於產生強風，又會導致火勢更猛，並進一步向外蔓延。

(中時電子報)