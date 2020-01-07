季節／台北報導

黨產會於2018年認定中影是國民黨附隨組織，並做出凍結中影資產的行政處分，台北高等行政法院（北高行」）今日裁定此一行政處分停止執行，黨產會隨即回稱，將針對北高行裁定提出抗告。

黨產會表示，中影前曾就上開行政處分向北高行聲請停止執行，遭駁回後向最高行政法院提起抗告，經最高行政法院認為仍有部分事實未經調查，應由雙方提出更具體的數據資料，經攻防辯論後方能釐清事實，故發回更審。惟北高行未經開庭調查，即逕以附隨組織之認定致使中影公司「在營運活動上，面臨市場信任危機」等見解，裁定停止執行，完全違背最高行政法院前述發回意旨，黨產會深表遺憾，將於收到裁定書後依法提起抗告。

黨產會表示據該會調查資料，中影經黨產會認定為附隨組織後，其107年營業收入達5億6千7百多萬元，營收較往年無消減；另中影公司現有40億貸款案，已有銀行提供較優惠之轉貸條件；另就黨產會依法許可之股東現金股息及員工年獎金數額觀之，中影108年發放董監酬勞暨股東現金股息約9,114萬元，107年、108年皆向黨產會申請發放平均3.5個月年終獎金及三節獎金，與往年相較並未縮減，由上述事實顯示，附隨組織之認定對中影之經營、股東及員工權益未有負面影響。

黨產會強調，落實轉型正義之公益與黨產私利孰輕孰重，法院不可不察。中影為國民黨附隨組織之處分如經法院裁定停止執行，中影便可任意處分名下龐大資產，屆時恐有脫產之疑慮，亦增加未來收回不當取得財產困難度。故有關歷來黨產會所為附隨組織之認定，最高行政法院均認為不應停止執行，繼續維持凍結財產之效果，此為最高行政法院穩定且一致之見解。綜上，黨產會基於維護公產之立場，為捍衛轉型正義之公益，將針對北高行裁定結果提起抗告。

(中時 )